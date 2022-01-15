Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre kül oldu! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği kamerada - Haberler
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Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre kül oldu! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te dün "Çukur" dizinin çekildiği bina çıkan yangında kül oldu. Yangına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde itfaiyenin yangına müdahale etmekte yetersiz kaldığı görüldü.

Fatih Ayvansaray'da ünlü "Çukur" dizisinin çekiminde kahvehane olarak kullanılan binada yangın çıktı. İki katlı bina alev alev yanarak küle döndü. Yangın sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

SU SIKAMADILAR, HORTUM YERE DÜŞTÜ

Yangına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde de itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmekteki yetersizliği gözler önüne serildi. İtfaiye yaşanan arıza nedeniyle alevlere tazyikli su sıkamadığı ve itfaiye hortumunu yere düşürdüğü görüldü. Videoyu kaydeden vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yaşanan gecikme nedeniyle tepki gösterdi.

TAKVİYE EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yangın takviye itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Yorumlar (1)
Güray Dilli :Yangına müdahaleye gelen itfaiye aracından tazyikli su sıkılamadığı görülüyor videoda. Böyle ihmalkarlık olur mu ya Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
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İtfaiyenin acizliği kamerada! Ünlü dizinin çekildiği bina göz göre göre kül oldu

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