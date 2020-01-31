İtalya'dan koronavirüs kararı! 6 ay OHAL ilan edildi
Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüsle ilgili İtalya'da 6 ay süreyle OHAL kararı alındı. Önceki gece 2 kişide rastlanan vakayla ilgili İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Bu durumun yayılmamasını umuyorum" diye konuştu.
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs çok kısa sürede dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmıştı. 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve 213'nin hayatını kaybettiği salgınla alakalı İtalya'dan OHAL kararı alındı. İtalya koronavirüsle mücadele için 6 ay olağanüstü hal ilan etti.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN 6 AY OHAL
Çin'in Vuhan kentinden yayılan virüsle mücadele etmek amacıyla OHAL ilan edilen İtalya'da 2 kişide koronavirüse rastlanmıştı. Ayrıca İtalya yakınlarındaki 6 bin cruise gemisi koronavirüs riski sebebiyle karantina altına alınmıştı.
"HAZIRLIKSIZ DEĞİLİZ"
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüsle ilgili "Roma'da 2 kesinleşmiş koronavirüs vakası bulunmakta. Böylece İtalya'da ilk koronavirüs vakasına rastlandı. Son derece ihtiyatlı ve dikkatliyiz. Hazırlıksız değiliz. İtalya ile Çin arasında hava trafiğini kapatan talimatı verdik. Bu durumun 2 kişiyle sınırlı kalacağını umuyoruz" diye konuştu.
ÇİNLİLERİN KALDIĞI OTEL ODASI MÜHÜRLENDİ
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, koronavirüse rastlanan 2 Çinli turistin, İtalya'ya Milano'dan giriş yaptığı ve gezerek Roma'ya geldikleri öğrenildi. Turistlerin toplam 10 gündür İtalya'da oldukları belirtildi.
Bu arada, Çinli turistlerin Roma'da kaldığı Cavour Caddesi'ndeki otel odasının da mühürlenerek, karantinaya alındığı bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.
Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.
Haber Videosu: İtalya'dan koronavirüs kararı! 6 ay OHAL ilan edildi
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Turkiye gereginden fazla rahat davraniyor. Bakan yaniliyor bence. 11 bin kisi girmis muhakkak 3-5 inde bir sorun vardir. Belirtiler olmadan da hastalik olabiliyor. Ille ates olacak diye birsey yok. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kedi köpek fare yiyolar hastalık olur tabiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allah bereket versin dünya nüfusu cokkkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Resmen sacmalamissin. Butun dunyaya bulasiyor hizla, Allah korusun yakinlarinda bir yerde olsa, yine ayni konusabilirmisin?Yayından Kaldır
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Kesinlikle hiç bir Çinli seyahat etmemeli. Derhal seyahatları durdurulmalı. Ülkemize hasta olan olmayan hiç bir çinliye giriş izni verilmemeli. Hastalığın kuluçka süresi 14 gün. Orda hastalığa yakalanıp kuluçka süresini tamamlamadan ve herhangi bir belirti göstermeyince içeri alınan tüm Çinliler ayaklı birer bomba. Termal kamera ile ısı takibi boş bir iş...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bence cok haklisin. Tek cinli bile el bombasi gibi Turkiye icinYayından Kaldır
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Ölüm seni bulacaksa nemrut gibi sarayada saklansan gelir seni bulur.Yayından Kaldır
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Virüsün eminim ilk önce ilacını ürettiler ardındanda virüsü yaydılar. İşlerine gelene satacaklar, fakirlerde ölsün diye beklerler artık. Bu arada hayatını kaybeden çinlilere doğutürkistanda yapdıklarınızın ahı diye sevinenler. . Gülme komşuna gelir başına, felakete sevinilmez.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Çinliler her ülkeye virüslerini yayıyorlar . Helal olsun be müslümanların yapamadığını Çinliler başarıyor . Tek tek yok olun müslümanlara hepiniz acı çektirdiniz artık sıra sizde birbirinizden bulun belanızıCevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
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ya muslumanlara da bulastirirsa ne olacak?4 1 Yayından Kaldır