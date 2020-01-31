: İtalya'dan koronavirüs kararı! 6 ay OHAL ilan edildi

31.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:39

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs çok kısa sürede dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmıştı. 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve 213'nin hayatını kaybettiği salgınla alakalı İtalya'dan OHAL kararı alındı. İtalya koronavirüsle mücadele için 6 ay olağanüstü hal ilan etti.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İÇİN 6 AY OHAL

Çin'in Vuhan kentinden yayılan virüsle mücadele etmek amacıyla OHAL ilan edilen İtalya'da 2 kişide koronavirüse rastlanmıştı. Ayrıca İtalya yakınlarındaki 6 bin cruise gemisi koronavirüs riski sebebiyle karantina altına alınmıştı.

"HAZIRLIKSIZ DEĞİLİZ"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüsle ilgili "Roma'da 2 kesinleşmiş koronavirüs vakası bulunmakta. Böylece İtalya'da ilk koronavirüs vakasına rastlandı. Son derece ihtiyatlı ve dikkatliyiz. Hazırlıksız değiliz. İtalya ile Çin arasında hava trafiğini kapatan talimatı verdik. Bu durumun 2 kişiyle sınırlı kalacağını umuyoruz" diye konuştu.

ÇİNLİLERİN KALDIĞI OTEL ODASI MÜHÜRLENDİ

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, koronavirüse rastlanan 2 Çinli turistin, İtalya'ya Milano'dan giriş yaptığı ve gezerek Roma'ya geldikleri öğrenildi. Turistlerin toplam 10 gündür İtalya'da oldukları belirtildi.

Bu arada, Çinli turistlerin Roma'da kaldığı Cavour Caddesi'ndeki otel odasının da mühürlenerek, karantinaya alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

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