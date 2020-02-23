: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

23.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:21

İtalya'da Corona virüsü nedeniyle vaka sayısı 79'a çıkarken, salgın nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. Karantina alınan bir hastanın da hayatını kaybettiği açıklandı. İtalya'da Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Reuters'te yer alan habere göre, İtalya'da Corona virüsü nedeniyle karantina altına alınan hastalardan birisinin hayatını kaybettiği belirtildi. İtalya'da Corona nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Lombardiya Bölge Meclisi Üyesi Giulio Gallera, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin Milan'da yaşayan, aynı zamanda kanser tedavisi de gören yaşlı bir kadın olduğunu açıkladı.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 444

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı. Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444'e oldu.

Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.

Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi. Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Haber Videosu