İtalya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi; hükümet önlemleri artırdı
İtalya'da Kovid-19 salgınının, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime ara verilirken, festivaller ve maçlar iptal edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişilerin sayısı ise 152'ye ulaştı.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli düzenlediği basın toplantısında, ülkede Cuma gününden bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle