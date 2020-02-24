İtalya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi; hükümet önlemleri artırdı

24.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:27

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişilerin sayısı ise 152'ye ulaştı.



Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli düzenlediği basın toplantısında, ülkede Cuma gününden bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle