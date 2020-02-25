: İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 7'ye yükseldi

25.02.2020 00:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 00:56

Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısının 24 saatten kısa sürede çift hanelere ulaşmasının ardından yeni tip koronavirüs, ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgını Avrupa'da da yayılıyor. İtalya'da yedinci ölüm yaşandı. İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı.

İTALYAN BORSASI DÜŞÜŞTE

İtalyan borsasında hisselere ise yüzde 5 değer kaybetti. İtalyan ekonomisinde son 12 yıldır süren duraklamanın, virüsün etkisiyle daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Virüsün en fazla görüldüğü Lombardia ve Veneto bölgelerinde yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı 11 kasabaya giriş-çıkış yasağı getirildi. Bölgedeki birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verilirken, Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilisenin de ziyarete kapatıldığı bildirildi. Bölgede müze ve sinemalar da geçici bir süre için kapatıldı. Milano'da pazartesi duruşmalar iptal edilirken, halkın gıda stoklamak için marketlere akın ettiği gelen haberler arasında.

VENEDİK KARNAVALI KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ

Ayrıca Veneto Valisi Luca Zaia, Venedik Karnavalı kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu. On binlerce turisti şehre çeken Venedik Karnavalı'nın salı gününe kadar sürmesi planlanıyordu.

Vali aynı zamanda Venedik'teki müze, okul, üniversite ve halka açık diğer mekanların da en erken 1 Mart'a kadar kapalı kalacağını söyledi.

İtalya'da hafta sonu oynanması beklenen bazı Seri A maçları da yine koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti.

NAPOLİ-BARCELONA MAÇI İPTAL EDİLMEYECEK

Bu arada, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'nin İspanyol takımı Barcelona ile salı günü yapacağı maçın ise iptal edilmeyeceği duyuruldu.

Öte yandan Avusturya Federal Demiryolları (ÖBB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle İtalya'da düzenlenen tren seferlerini bir süreliğine durdurdu.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer de haberi doğrulayarak, Venedik'ten Münih'e giden 'Eurocity 86' treninde trenindeki iki kişinin Covid-19 şüphesiyle İtalya'nın Verona kentinde bir hastaneye sevk edildiğini, yapılan testlerin negatif çıkması sonucunda ise trenin yoluna devam ettiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, (NHC) 13 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada ise Kovid-19'un kuluçka süresinin 24 güne kadar çıkabileceğini belirtmişti. NHC'den gün içinde yapılan bir açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 624'e çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldiği bildirildi.

Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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