İtalya'da EURO 2020 zaferi böyle kutlandı
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İtalya'da EURO 2020 zaferi böyle kutlandı

İtalya'da EURO 2020 zaferi böyle kutlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EURO 2020 finalinde İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada İngiltere'yi penaltı atışları sonrasında 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

EURO 2020 finalinde İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada İngiltere'yi penaltı atışları sonrasında 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Şampiyonluk kutlamaları, İtalya'da renkli görüntülere sahne oldu.

EURO 2020 finalinde İngiltere ile karşılaşan İtalya, 1-1 sona eren müsabakanın ardından penaltı atışlarıyla 3-2 kazanarak kupayı aldı. İtalya'nın Sicilya bölgesinde bulunan Katanya kentinde şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Kent sokaklarına inen İtalya taraftarları, ellerinde bayraklarla konvoya katıldı ve havai fişek gösterisi düzenlendi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.


İtalya'da EURO 2020 zaferi böyle kutlandı
İtalya'da EURO 2020 zaferi böyle kutlandı
İtalya'da EURO 2020 zaferi böyle kutlandı
İtalya'da EURO 2020 zaferi böyle kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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