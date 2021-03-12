İtalya'da Etna yanardağında hareketlilik
12.03.2021 22:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:29
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'ndaki patlamayla birlikte kilometrelerce yüksekliğe ulaşan kül ve dumanlar, Katanya kentindeki Nicolosi ilçesinden görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salvatore Allegra