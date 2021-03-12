İtalya'da Etna yanardağında hareketlilik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İtalya'da Etna yanardağında hareketlilik

12.03.2021 22:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:29

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'ndaki patlamayla birlikte kilometrelerce yüksekliğe ulaşan kül ve dumanlar, Katanya kentindeki Nicolosi ilçesinden görüntülendi.

İtalya'da Etna yanardağında hareketlilik
İtalya'da Etna yanardağında hareketlilik
İtalya'da Etna yanardağında hareketlilik
İtalya'da Etna yanardağında hareketlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salvatore Allegra

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Hakan Yılmaz Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Mustafa Er Caner Erkin Ali Şansalan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da Etna yanardağında hareketlilik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 22:30:29. #1.16#
title