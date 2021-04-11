İt ürür, kervan yürür atasözünün anlamı nedir, ne demek? İt ürür kervan yürür anlamı ne? TDK'ya göre ne anlama geliyor?

Günlük hayatta kullanılan bazı atasözleri ve deyimlerin anlamı çok az kişi tarafından bilinmektedir. Bu atasözlerinden birisi de "İt ürür kervan yürür" atasözüdür. Peki Türk Dil Kurumu'na göre İt ürür kervan yürür ne demek, ne anlama geliyor?

İt ürür, kervan yürür atasözü neyi ifade etmektedir? İt ürür, kervan yürür ne anlama geliyor en çok merak edilen atasözlerinden birisidir. Peki, TDK'ya göre İt ürür, kervan yürür nedir, ne demektir? TDK'ya göre atasözünün anlamı nedir? Cümle içerisinde nerelerde kullanılır?

TDK'YA GÖRE İT ÜRÜR, KERVAN YÜRÜR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre İt ürür, kervan yürür atasözünün anlamı "`gerçekleşmesi doğal olan işler engellenemez` anlamında kullanılan bir söz." demektir. Yani gerçekleşmesi olağan olan işler ne yapılırsa yapılsın gerçekleşir demektir.

TDK'ya göre it ürür, kervan yürür anlamı : 'gerçekleşmesi doğal olan işler engellenemez' anlamında kullanılan bir söz.

İt ürür kervan yürür atasözü "Doğru yolda yürüyenleri aşağılık kimselerin saldırısı engelleyemez." manasında da kullanılmaktadır.

Cümle içerisinde kullanıma örnek:

Şehir dışına çıkmama engel olamazsınız, it ürür kervan yürür.