Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı

26.01.2021 23:16 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:21

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir tekstil atölyesinde ocakta unutulan düdüklü tencerenin patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangında iş yeri sahibi Aysel Altunbaca ağır yaralanırken, yürüme engelli olduğu için alevlerden kaçamayan oğlu Mesut Altunbaca hayatını kaybetti.

Kuşadası'na bağlı Karaova Mahallesi'nde bugün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Aysel Altunbaca, sahibi olduğu tekstil mağazasında yemek yaparken, ocağın üzerinde unuttuğu düdüklü tencere patladı. Düdüklü tencerenin patlamasının ardından çıkan yangında, alevler kısa sürede işyerini sardı. Patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan anne Altunbaca güçlükle dışarı çıkmayı başarırken, yürüme engelli olduğu öğrenilen oğlu Mesut Altunbaca ise alevlerden kaçamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İş yerindeki yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından içeriye giren sağlık ekipleri, Mesut Altunbaca'nın yanarak öldüğünü belirledi. Yüzünde ve kolunda yanıklar oluşan anne Aysel Altunbaca ise ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kavga Antalya Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 00:21:21. #1.15#
title