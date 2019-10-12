İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı

12.10.2019 12:41

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından, PKK'lıların Türk bayrağını yaktığı görüntüleri paylaştı. Külünk görüntülerin İsviçre'de çekildiğini belirtti.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki PKK'ya karşı başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"nı protesto eden bir grup PKK/YPG bayraklı örgüt sempatizanı, Türk bayrağı yaktı.

AK PARTİLİ METİN KÜLÜNK PAYLAŞTI

Bu görüntüleri paylaşan Metin Külük, sosyal medya hesabından da, "İsviçre'de devlet yok galiba Sokaklar terör örgütüne ve dost! ülkeye düşmanlığa teslim edilmiş. Ve bu devlet!'in gözü önünde Türk Bayrağımızın yakılışı seyrediliyor. İsviçre büyükelçisi bunu hesabını Dışişleri Bakanlığımıza davet edilerek verecektir" diye yazdı.

İşte Metin Külünk'ün o paylaşımı;