İşverenlerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Kilis'te buluşan toplu taşıma işverenleri, yürüyüş yaparak Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Kilis'te buluşan Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası (TT İŞVEREN) üyeleri, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için yürüyüş yaptı. Sendika Genel Başkanı Kemal Çetin, TT İŞVEREN Kilis Bölge Başkanı Ahmet Zemci Yalçın, yönetim kurulu üyeleri ve 81 ilden gelen il başkanları ile birlikte Kilis Hacı Cümbüş Cami önünde toplanan sendika üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Mehmetçik ve Kilis halkının yanında olduklarını belirten sendika üyeleri, şehitler için yapılan duanın ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

TT İŞVEREN Genel Başkanı Kemal Çetin, "Zeytin Dalı Harekatı onurumuzdur" diyerek başladığı konuşmasında, Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası'nın Genel Merkez Yönetimi, tüm bölge ve şube başkanları ile birlikte geldiklerini ifade etti. Çetin, "Zeytin Dalı, 'barış' sembolüdür. Türk milleti, yurtta ve dünyada barış için, zeytin dalını uzattı. Terör unsurları ve destekçileri, o zeytin dalını kırmak, barış ve güvenliği yok etmek istediler. Bu nedenle Türkiye'nin yaptığı operasyon da 'barış operasyonu'dur. Milletimizin harekata desteği tamdır. Evlatlarımızın, Mehmetçiğimizin kalben ve dualarımızla yanlarındayız. Türk Milleti bugün, 80 milyon, tek yürek, tek bilek, kahraman Mehmetçikle beraber Afrin'e yürümeye hazırdır. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Hiçbir sivil, hiçbir masum kişinin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Zeytin Dalı Harekatı, terör unsurları bölgeden temizleninceye kadar devam etmelidir. Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası olarak, devletimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan yetkisini kullanarak başlattığı Afrin Harekatını destekliyoruz" diye konuştu. - KİLİS