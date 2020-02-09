İsveçli atlet Armand Duplantis dünya rekoru kırdı

09.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:00

Polonya'da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada İsveçli Milli atlet Armand Duplantis 6.17'lik atlayışı dünya rekoru kırdı.

İsveçli atlet Armand Duplantis, Polonya'da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama rekoru kırdı. 6.17'lik atlayış gerçekleştiren 20 yaşındaki sporcuyu eski dünya rekoruna sahip olan Fransız atlet Renaud Lavillenie sosyal medyadan tebrik etti. Lavillenie, gönderdiği mesajda, "Benim küçük kardeşim seni tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Metin Altınışık/İHA)

Kaynak: İHA