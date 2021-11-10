İsveç'te "tiny house" yaygınlaşıyor (1)

"Tiny house" projelerinin kurulduğu bölge

"Tiny house" örnekleri

"Tiny house"da yaşayan Hanna Andres ile röportaj İsveç'te gençler arasında popüler hale gelen "tiny house" projeleri yüksek maliyete sahip emlak piyasasına alternatif olarak şehirden uzakta doğa içinde bir yaşam tarzı sunuyor. 8-10 metre kare taban alanı üzerine kurulan bu evler, geri dönüştürülebilme ve ucuz olma özelliğinin yanı sıra yerel kaynaklarla da üretilebilir. Fotoğrafta Garpenberg kasabasında vatandaşların yaşadığı "tiny houses" görülüyor.