İsveç'te sosyal hizmetler kurumunca çocukları ellerinden alınan aileler gösteri yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsveç'te sosyal hizmetler kurumunca çocukları ellerinden alınan aileler gösteri yaptı

AA, Atila Altuntaş - Güncel
 - Güncelleme:
İsveç'te sosyal hizmetler kurumunca çocukları ellerinden alınan aileler gösteri yaptı

İsveç'in Malmö kentinde çocukları ellerinden alınan ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

İsveç'in Malmö kentinde çocukları ellerinden alınan ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

Daha önce 7 Şubat'ta Stockholm'de Parlamento önünde, 13 Şubat'ta da Göteborg'de gösteri yapan eylemciler, bu sefer de Malmö'nün Möllevngstorget Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler, ellerinde "Çocuklarımızı geri verin", "Çocuklarımızı özlüyoruz", "Haksızlığa maruz kaldık", "Adalet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestoya katılan Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, aileler haklarına kavuşana kadar bu eylemlerin devam edeceğini söyledi.

Gösterilerin büyüyerek devam ettiğini aktaran Yüksel, "Sessiz bir şekilde çocukları ellerinden alınan birçok aileye eylemler sayesinde güven geldi. Her eylem daha çok kalabalık oluyor, daha çok kişi çocuğunu sosyal hizmetler kurumundan alabilmenin mücadelesini veriyor." ifadesini kullandı.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Stockholm, Protesto, Malmö, İsveç, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title