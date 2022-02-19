İsveç'te sosyal hizmetler kurumunca çocukları ellerinden alınan aileler gösteri yaptı

İsveç'in Malmö kentinde çocukları ellerinden alınan ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

Daha önce 7 Şubat'ta Stockholm'de Parlamento önünde, 13 Şubat'ta da Göteborg'de gösteri yapan eylemciler, bu sefer de Malmö'nün Möllevngstorget Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler, ellerinde "Çocuklarımızı geri verin", "Çocuklarımızı özlüyoruz", "Haksızlığa maruz kaldık", "Adalet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestoya katılan Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, aileler haklarına kavuşana kadar bu eylemlerin devam edeceğini söyledi.

Gösterilerin büyüyerek devam ettiğini aktaran Yüksel, "Sessiz bir şekilde çocukları ellerinden alınan birçok aileye eylemler sayesinde güven geldi. Her eylem daha çok kalabalık oluyor, daha çok kişi çocuğunu sosyal hizmetler kurumundan alabilmenin mücadelesini veriyor." ifadesini kullandı.