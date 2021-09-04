İsveç'te aşırı sağcı parti, göçmen karşıtı miting düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı İsveç İçin Alternatif Partisi (AFS), göçmen karşıtı miting gerçekleştirdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı İsveç İçin Alternatif Partisi (AFS), göçmen karşıtı miting gerçekleştirdi.

AFS Başkanı Gustav Kasselstrand, Norrmalmstorg Meydanı'nda yaptığı konuşmada, seçimi kazandıkları taktirde ülkede yaşayan 500 bin göçmeni ülkelerine gönderecekleri sözü verdi.

Alanda yapılan anonsta, "Türkiye, Tunus, Cezayir, Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye, Romanya, Somali, Özbekistan, Fas ve Eritre'ye gidecek uçaklar kalkmak üzere. Bir daha gelmemek şartıyla göçmenler bu uçaklara binsin ve İsveç'i terk etsin." ifadesi kullanıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı mitingde, 150 kadar karşıt görüşlü kişi ise "Sokaklarımızda ırkçı istemiyoruz", "İllegal insan yoktur" şeklinde slogan atarak, "Hep beraber ırkçılığa hayır", "Irkçılığa karşı dur", "Gençler ırkçıların karşısında" yazılı pankartlar taşıdı.

Polis, karşıt iki grup arasında zaman zaman çıkan sözlü tartışmalara müdahale etti.

AFS, bir diğer aşırı sağcı parti lideri Paludan'ı mitinge dahil etmedi

Öte yandan mitinge katılmak isteyen Danimarkalı İslam karşıtı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın alana girmesine izin verilmedi.

AFS'den yapılan açıklamada, Paludan'ın Danimarka'da küçük erkek çocuklara cinsel saldırı şüphesi bulunduğu için mitinge katılmasının istenmediği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş