İstismar ne demek? İstismar anlamı ne?
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İSTİSMAR NE DEMEK?
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(istisma:rı), Arapça istis_mar
1. isim Birinin iyi niyetini kötüye kullanma:
"Türkiye Cumhuriyeti, laikliği umdeleri arasına koymakla dini, tecavüzden, istismardan, menfaate, şerre alet etmekten kurtardı." - Orhan Seyfi Orhon
2. isim Sömürme.