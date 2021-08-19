İstismar ne demek? İstismar anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstismar, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstismar ne demek? İstismar anlamı ne? İşte, İstismar kelimesin anlamı!