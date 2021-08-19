İstismar ne demek? İstismar anlamı ne?
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İstismar ne demek? İstismar anlamı ne?

İstismar ne demek? İstismar anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstismar, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstismar ne demek? İstismar anlamı ne? İşte, İstismar kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İstismar kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İstismar anlamı ne? İstismar ne demek? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İSTİSMAR NE DEMEK?

İstismar: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

(istisma:rı), Arapça istis_mar

1. isim Birinin iyi niyetini kötüye kullanma:

"Türkiye Cumhuriyeti, laikliği umdeleri arasına koymakla dini, tecavüzden, istismardan, menfaate, şerre alet etmekten kurtardı." - Orhan Seyfi Orhon

2. isim Sömürme.

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