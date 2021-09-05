İstinat duvarına çarpan otomobil çalılıklara uçtu: 1 yaralı
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İstinat duvarına çarpan otomobil çalılıklara uçtu: 1 yaralı

İstinat duvarına çarpan otomobil çalılıklara uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Bakacakkadı beldesinde istinat duvarına çarpan otomobil, çalılık alana uçtu.

Zonguldak'ın Bakacakkadı beldesinde istinat duvarına çarpan otomobil, çalılık alana uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Bartın Karayolu Bakacakkadı beldesi Satıbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Bakacakkadı istikametinden C¸aycuma istikametine seyir eden A.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına c¸arparak c¸alılıklara uc¸tu. Kazayı go"ren vatandas¸lar yardıma kos¸arak, 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine gelen sagˆlık ekipleri, arac¸ta sıkıs¸an su"ru"cu"yu" kurtarmak ic¸in C¸aycuma I·tfaiye Mu"du"rlu"gˆu" ekiplerinden yardım istedi. Kısa su"rede kaza yerine gelerek su"ru"cu"yu" arac¸tan c¸ıkartan itfaiye ekibi, yaralıyı sagˆlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla C¸aycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan su"ru"cu"nu"n sagˆlık durumunun iyi oldugˆu belirtildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme bas¸lattı. - ZONGULDAK

İstinat duvarına çarpan otomobil çalılıklara uçtu: 1 yaralı
İstinat duvarına çarpan otomobil çalılıklara uçtu: 1 yaralı
İstinat duvarına çarpan otomobil çalılıklara uçtu: 1 yaralı
İstinat duvarına çarpan otomobil çalılıklara uçtu: 1 yaralı
İstinat duvarına çarpan otomobil çalılıklara uçtu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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