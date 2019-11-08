İstinaf, Kılıçdaroğlu hakkındaki "Man Adası" tazminatı kararını bozdu

08.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:00

İstinaf Mahkemesi olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödemesine yönelik kararı bozdu.

Konuyla ilgili CHP'den gün içinde açıklama yapılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında,Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak bahsedilen Man Adası'ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetiyle görülen davada da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verimişti.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin 21 Kasım 2017'deki grup toplantısında birtakım belgeler açıklayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına milyonlarca dolar para transferi yapıldığını iddia ettiği belirtilmişti.

Dilekçede, davalı Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de de "yurt dışına milyonlarca dolar para aktarıldığını ispat ediyorum" şeklinde elinde salladığı ancak göstermediği, basına da dağıtmadığı, ne olduğu belli olmayan kağıtlar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına iftira yolu ile hakarette bulunduğu iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat 2018 tarihindeki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ise ısrarlı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı ve gerçek dışı ithamlar isnat ederek, iftiralarına ve ağır hakaretlerine devam ettiği iddiasında bulunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu konuşmalarına yer verilmişti.