İstiklal Marşından önce Erzurum'da okutulan marşı 102 yıl sonra yeniden bestelediler
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İstiklal Marşından önce Erzurum'da okutulan marşı 102 yıl sonra yeniden bestelediler

İstiklal Marşından önce Erzurum'da okutulan marşı 102 yıl sonra yeniden bestelediler Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Temmuz 1919 yılında Erzurum'a geldiği gün öğrenciler tarafından okunan "Erzurum Marşı" yıllar sonra yeniden bestelendi.

22.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:04

İstiklal Marşından önce Erzurum'da okutulan marşı 102 yıl sonra yeniden bestelediler

ERZURUM - Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Temmuz 1919 yılında Erzurum'a geldiği gün öğrenciler tarafından okunan "Erzurum Marşı" yıllar sonra yeniden bestelendi. Sıtkı Dursunoğlu tarafından 1918 yılında yazılan marş Devlet Tiyatrolarından müzisyenlik yapan Selçuk Yılmaz tarafından günümüze uyarlandı.

Erzurum Devlet Tiyatrolarında müzisyenlik yapan Selçuk Yılmaz çocukları Selcan Yılmaz ve Cihangir Yılmaz'la birlikte Erzurum tarihi hakkında araştırma yaparken 1918 yılında Sıtkı Dursunoğlu tarafından yazılmış bir marş ile karşılaştılar. "Erzurum marşı" isimli marşı araştıran Yılmaz ailesi marşın 1918 yılında yazıldığı ve 1 yıl sonra 3 Temmuz 1919 yılında Atatürk'ün Erzurum'a geldiği gün dönemin gençleri tarafından Atatürk'e okunduğu bilgisine ulaştılar.

Marşı günümüze uyarlayan Yılmaz ailesi sözlere uygun bir beste hazırlayarak bir klip çektiler. Marşı çocuklarına okutan müzisyen Selçuk Yılmaz klipte ise Erzurum'un tarihi yerlerini ve kongre binasını kullandı. Yılmaz'ın Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101. yılına özel çocuklarıyla hazırladığı klip çok sayıda kişi tarafından izlenerek beğenildi.

Yılmaz, çok güzel bir klip hazırladıklarını ifade ederek, "Çocuklarımla yapmış olduğum araştırma sonucu karşımıza 1918 yılında yazılmış bir marş çıktı. Atatürk 3 Temmuz tarihinde Erzurum'a geldiğinde dönemin öğrencileri tarafından marş olarak okutulduğunu öğrendik. Ayrıca o dönem İstiklal Marşının kabulüne kadar okullarda bu marşın okutulduğu bilgisine ulaştık. Çok şaşırdık. Zaman içerisinde bu şiirin halk şiiri tarzında okunduğunu gördük. Ben bu marşa günümüz tarzında dokunabilir miyim diye düşündüm. Sıtkı Dursunoğlu'nun çocuklarına ulaşarak izin istedik. Çocuklarımla birlikte hazırladığım marşı klip haline getirdik. Marşı klipte çocuklarım okudu. Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 101. yılı için hazırladığımız klip çok güzel oldu ve herkes tarafından beğenildi. Amacım ilerde daha çok öğrenciyle tanıtım için bu klipi kullanmak" dedi.

İstiklal Marşından önce Erzurum'da okutulan marşı 102 yıl sonra yeniden bestelediler

Kaynak: İHA

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