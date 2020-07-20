Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde bulunan şüpheli paket nedeniyle polis, güvenlik amaçlı caddeyi giriş ve çıkışlara kapattı.
20.07.2020 23:20 | Son Güncelleme: 20.07.2020 23:38
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan şüpheli paket polisi harekete geçirdi. Polis, güvenlik amaçlı caddeyi giriş ve çıkışlara kapattı. Bomba imha uzman ekipleri, şüpheli pakete ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
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Kaynak: DHA