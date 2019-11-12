Baskılar üzerine istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Morales, geceyi battaniyenin üzerinde geçirdi

12.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:32

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, ülkede yaşanan iç karışıklık sonucu istifa ettiğini açıklayan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, görevi bırakmasının ardından geçirdiği ilk geceyi Twitter'dan hesabından paylaştığı bir fotoğrafla anlattı. Morales, "Bu, darbeyle başkanlığı bıraktıktan sonraki ilk gecem." diye yazdı.

14 yıl Bolivya'yı yöneten Morales, Anayasa Mahkemesi'nin devlet başkanlığı süresini kısıtlayan yasada değişiklik yapmasıyla Ekim 2019 seçimlerinde dördüncü defa devlet başkanlığı için yarıştı.

Morales seçimi ilk turda kazandığını iddia etse de, seçimlere yolsuzluk karıştığını iddia eden muhalefetin büyük tepkisini çekti. Morales'in rakibi Carlos Mesa adaletsizlik yapıldığını savundu ve ülkede haftalardır devam eden sokak gösterileri başladı.

Morales, ülkedeki olayların ardından Meksika'ya irtica etmişti

GENELKURMAY BAŞKANI İSTİFASINI İSTEDİ

Protestolarla çalkalanan ülke, Pazar akşamından bu yana dünyanın bir numaralı gündemi. Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, ülkenin lideri Evo Morales'in istifasını istedi. Morales, ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordunun talebi ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettiğini açıkladı.

MORALES, İLK GECESİNİ PAYLAŞTI

Tüm bu yaşananların ardından görevi bıraktıktan sonra geçirdiği ilk geceyi Twitter'da paylaşan Morales, darbeyle görevden alındığını savundu. Eski lider Morales, "Bu, darbeyle başkanlığı bıraktıktan sonraki ilk gecem. Mesa ve Camacho polise yardım ederek darbeyi gerçekleştirdi. Lider olduğum günleri hatırladım. Beni koruyan ve gözeten Cochabamba tropik birliğindeki kardeşlerime minnettarım" diye yazdı.