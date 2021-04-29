İşte Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni aşkı
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İşte Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni aşkı

İşte Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın yeni aşkı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından yeni sevgilisi ile fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşan Chloe Loughnan'a takipçileri yorum yağdırdı.

Sosyal medya hesabından yeni sevgilisi ile fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşan Chloe Loughnan'a takipçileri yorum yağdırdı.

 "NAFAKA ÖDEMİYOR"

Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliğinin bitmesinin ardından memleketi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, aylar sonra eski eşi hakkında konuşmuştu.

 Ünlü manken, konuyla ilgili, "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı 'Chloe ödeyemiyorum' diye. 'Niye diye sormadım bile. İki yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum" demişti.

 2014 yılında görkemli bir düğünle evlenen İrlandalı model Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl tek celsede boşandı.

Kaynak: Hürriyet

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