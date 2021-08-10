İşte korkmamız gereken erkek tipi
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İşte korkmamız gereken erkek tipi

İşte korkmamız gereken erkek tipi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kibariye, Kuşadası'nda sahneye çıktı hafta sonu. Sadakat konusunda sabıkalı eşi Ali Küçükbalçık'ta onu en önden izleyenler arasındaydı.

Kibariye, Kuşadası'nda sahneye çıktı hafta sonu. Sadakat konusunda sabıkalı eşi Ali Küçükbalçık'ta onu en önden izleyenler arasındaydı.

Rüzgarlı havada Kibariye'nin eteği uçuşunca hemen müdahale etti Ali Bey.

"Hanım! O uçuşan eteğini kapat" dedi.

Kibariye'de eşinin isteği üzerine beline masa örtüsü bağlayarak şarkılarını söylemeye devam etti.

Ah, ahhhh...

Ahhhh, ahhhhhh...

Peki soruyorum...

Bu mudur 'delikanlılık' denen şey?

Eşine sahip çıkmak sadece "ört o eteğini" demek midir?

Aldatmak falan dert değil midir yani?

Bu var ya bu... Yaş fark etmeksizin her kadının...

Uzak durması ...

Arkadaş bile olmaması...

Evliliğin 'e'sinden söz ederse depara kalkması...

Selam bile vermemesi...

Gereken erkek tipidir. Kesin bilgi. Yayalım...

Kaynak: Hürriyet

Nasıl göründüğünü umursamadı! Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı
Nasıl göründüğünü umursamadı! Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı
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