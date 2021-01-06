İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kimlerdir? İşte Bu Benim Masalım Exxen full izle!

Djital platform Exxen'in projeleri belli oldu. Bunlardan biri dikkat çekici ve sosyal medyada gündem olan isimlerin yer aldığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisi oldu. İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kimlerdir? İşte Bu Benim Masalım Exxen full izle!

BluTV, Netflix gib dijital platformlara rakip olacak olan Acun Ilıca'nın sahip olduğu Exxen TV'nin dizi projesi belli oldu. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yapmış olmuş olduğu İşte Bu Benim Masalım projesinin senaristliğini Deniz Gürlek ve Melek Seven yapıyor. Peki İşte Bu Benim Masalım konusu ve detayları...

İŞTE BU BENİM MASALIM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Benim Masalım oyuncuları Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki 'nin paylaştığı dizide Merve Sevin, Hasan Denizyaran, Faruk Aran, Sude Oduncu, Kamil Güner, Zeynep Kandonde, Göksun Büyükkahraman ve usta oyuncu Nevra Serezli oynamaktadır.

İşte Bu Benim Masalım 1 Ocak tarihinde Exxen'de yayınlancak.

İŞTE BU BENİM MASALIM KONUSU NEDİR?

Dikkat çekici kişilerin bir arada buluştuğu dizinin konusu da bir hayli dikkat çekici. Hayallerinin peşinden gitmek isteyen bir genç kızın hayatına odaklanan İşte Bu Benim Masalım, sahneden çok korkmasına rağmen hayallerini hiç bırakmamasını konu ediyor. En büyük tutkusu şarkı söylemek olan genç kız, sahne korkusunu aşarak acaba hayallerini gerçekleştirme şansı yakalayacak mı?