Yarışmadaki performansı ve kombin seçimleriyle öne çıkan Zehra, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu nedenle "İşte Benim Stilim yarışmacısı Zehra kimdir?" sorusu sosyal medyada sıkça aratılıyor. Aynı zamanda Zehra Altındal kaç yaşında, nereli soruları da yarışmacıyı yakından tanımak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, İşte Benim Stilim yarışmacısı Zehra kimdir? Zehra Altındal kaç yaşında, nereli?

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI ZEHRA KİMDİR?

Yarışmadaki performansı ve kombin seçimleriyle öne çıkan Zehra, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Zehra Altındal Psikolog'tur.