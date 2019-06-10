İşte ABD'deki helikopter kazası sonrası ilk görüntüler

ABD'nin New York şehrinin merkezi kabul edilen Manhattan'da bir helikopter 54 katlı bir gökdelene çarparak düştü.

"BÜYÜK BİR OLAY OLDUĞUNA DAİR VERİ YOK"

New York Valisi Andrew Cuomo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söylenebilecek tek şey, helikopterin zorunlu iniş ya da sert iniş yapmak zorunda kalmış olduğu, yahut binanın çatısına düşmüş ve bir yangına yol açmış olduğu. Büyük bir olay olduğuna dair veri yok. Ancak tüm bunlar ön bilgilerden ibaret, olay çok hızlı gelişti. Fakat tüm bildiklerimiz bu kadar" diye konuştu. ABD basınının iddiasına göre çarpışmada helikopter pilotu hayatını kaybetti.

Çarpışma sonrası gökdelenden çıkan dumanlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.