İstanbullular geceyi parklarda geçirdi

27.09.2019 08:16

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında dün saat 13.59 meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi parklarda, arabalarında ve sahilde geçirdi.

Silivri, Güngören, Bahçelievler ve Halkalı'da park ve bahçelerde çadırlarda kalarak ya da sohbet ederek sabahladı.

KIZILAY VE İBB'DEN GIDA DESTEĞİ

Türk Kızılay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar da Silivri Kaymakamlığı'nın arkasındaki parkta bulunan alanda, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba, çay, konserve gıda ve su dağıtıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı bir araç ise alanda tedbir amaçlı bekletiliyor.

BAHÇELİEVLER'DE KAMP KURULDU

Bahçelievler'de deprem korkusuyla evine gidemeyen vatandaşlar, parkta kamp kurdu.

Yeniden deprem olacağı endişesiyle evinde duramayan bazı vatandaşlar, ilçedeki Milli Egemenlik Parkı'na akın etti. Aralarında okumak için İstanbul'a gelen öğrencilerin de bulunduğu vatandaşların bazıları çadır kurarken, bazıları halı sererek oturdu.

Kimi vatandaşlar evinden piknik tüpü getirerek çay pişirirken, kimileri termos tercih etti. Çaylarını içen vatandaşlar, parkta aralarında depremle ilgili sohbet ediyor.

Bahçelievler Belediyesi yetkilileri ise parka kurdukları stantta vatandaşlara çorba ve ekmek ikramında bulundu. İl dışından okumak için gelen İstanbul'da Üniversite okuyan 3 ev arkadaşı öğrenci de geceyi geçirmek için parkta kamp çadırı kurdu.