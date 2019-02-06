Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Gezici Araştırma Şirketi, İstanbul, Ankara, Aydın, Hatay, Adana, Bursa ve Mersin illerini kapsayan anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan ankete göre; İstanbul, Ankara, Aydın, Hatay Cumhur İttifakı AK Parti, Adana'da ise Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP kazanıyor. Bursa'da CHP adayı önde görünürken, Mersin'de İYİ Parti adayı önde görünüyor.

İSTANBUL'DA FARK 10 PUANA YAKIN

Gezici Araştırma'ya göre araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 54,2'si AK Parti + MHP İttifakı'nın AK Parti Adayı Binali Yıldırım'a oy vermek istediğini belirtiyor. Ankete katılanların % 45,8'i ise CHP + İYİ Parti İttifakı'nın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vermek istediğini ifade etmektedir, özellikle İstanbul anlamında seçimlerin neticelenmesine yakın sağ refleksin tekrar devreye gireceği öngörülmektedir.

ANKARA'DA ÖZHASEKİ'NİN ZAFERİ

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici'ye göre araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 52,2'si AK Parti + MHP Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'ye oy vermek istediğini ifade etti.Ankete katılanların % 47,8'si CHP + İYİ Parti Millet İttifakı'nın CHP adayı Mansur Yavaş'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

ADANA'DA YENİDEN HÜSEYİN SÖZLÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 57,7'si AK Parti + MHP Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Hüseyin Sözlü'ye oy vermek istediğini ifade etti. Ankete karılanların % 42,3'ü CHP + İYİ Parti Millet İttifakı'nın CHP adayı Zeydan Karalar'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

BURSA'DA SON DURUM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 48,8'i AK Parti + MHP İttifakı'nın AK Parti Adayı Alinur Aktaş'a oy vermek istediğini % 51,2'si ise CHP + İYİ Parti İttifakı'nın CHP Adayı Mustafa Bozbey'e oy vermek istediğini ifade etmektedir.

İYİ PARTİ'NİN ÖNDE OLDUĞU TEK İL

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 33,2'si İYİ Parti Adayı Burhanettin Kocamaz'a % 30,2'i CHP adayı Vahap Seçer'e, % 27,2 AK Parti + MHP Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Hamit Tuna'ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.

AYDIN'DA YÖNETİM EL DEĞİŞİYOR

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici'ye göre CHP+İYİ Parti ve HDP yakınlaşmasına Aydın ilinde ciddi tepki olduğu görülüyor, Aydın ilindeki İYİ Parti ve MHP tabanın % 85 ortalama oranla Mustafa Savaş'a oy verdiği görülüyor. Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 52,2'si AK Parti + MHP İttifakı'nın AK Parti Adayı Mustafa Savaş'a oy vermek istediğini, % 47,8'i ise CHP + İYİ Parti İttifakı'nın CHP Adayı Özlem Çerçioğlu'na oy vermek istediğini ifade etmektedir. HDP Seçmeninin Özlem Çercioğlu'nu desteklediği görülüyor.

HATAY'DA 10 PUANLIK FARK

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 53,8'i AK Parti + MHP İttifakı'nın AK Parti Adayı İbrahim Güler'e oy vermek istediğini, % 43,5'i ise CHP + İYİ Parti İttifakı'nın CHP Adayı Lütfü Savaş'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.