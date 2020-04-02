İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
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İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler

ABD'de araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Onur Başer, İstanbul ve Ankara'da koronavirüs salgınından etkilenebilecek en riskli bölgeleri açıkladı. İstanbul'da Esenler, Ankara'da ise Keçiören en riskli bölgeler arasında yer alıyor.

02.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:34
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, dün akşam saatlerinde Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs vakaları ile ilgili il bazlı Türkiye Haritası'nı paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre, Türkiye'de en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü il 8 bin 852 vaka ile İstanbul oldu. İstanbul'un ardından ise İzmir ve Ankara geliyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ EN RİSKLİ İLÇELER

ABD'de araştırma görevlisi olan Prof. Dr. Onur Başer de İstanbul ve Ankara'da, virüsün yayılma hızı beklentileri üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul'un sıkışıklık endeksine göre risk haritasını yorumlayan Pror. Dr. Onur Başer, en riskli bölgeleri açıkladı.

İşte o bölgeler:

Esenler, Zeytinburnu, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Esenyurt.

İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek riskli ilçeler

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

En az riskli bölgeler ise Çatalca, Şile, Adalar, Silivri, Büyükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla.

ANKARA'DA SIKIŞIKLIK İNDEKSİNE GÖRE EN RİSKLİ BÖLGELER

Ankara'nın sıkışıklık indeksine göre en riskli ilçeler ise şu şekilde sıralandı: Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Pursaklar, Çankaya, Altındağ, Akyurt

İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek riskli ilçeler

İL İL VAKA SAYILARININ YER ALDIĞI HARİTA

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'de en çok koronavirüs vakası görülen 10 ili açıklamasının ardından diğer kentlerdeki vaka sayısı da belli oldu. İlk kez yayınlanan haritaya göre; en çok vaka İstanbul'da, en az vaka ise Burdur'da.

İşte il il vaka sayılarının yer aldığı harita:

İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek riskli ilçeler
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek riskli ilçeler
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler

Haberin Videosu:

Koronavirüsün etkii olduğu İstanbul ve Ankara'nın virüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler

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