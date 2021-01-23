İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Militan" tepkisi
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Militan" tepkisi

23.01.2021 21:18 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:25
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan

İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP 22'nci Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı bir canlı yayında 'Vali militan, kaymakam militan' sözlerine tepki gösterdi.

İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP 22'nci Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı bir canlı yayında 'Vali militan, kaymakam militan' sözlerine tepki gösterdi. Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Devletimin ve Milletimin Emrindeyim" diyerek Türkiye bayrağı simgesi koydu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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