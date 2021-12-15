İstanbul Valiliğinden tanker arızasıyla ilgili açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Valiliğinden tanker arızasıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden tanker arızasıyla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevki'inde yaşanan tanker arızası ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevki'inde yaşanan tanker arızası ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevki'inde ' Ahmet Telli' isimli tankerin arıza yaşaması ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevki'inde Ahmet Telli isimli tankerin makine arızası yaşaması nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi.

(İHA)

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, arızalanan tanker nedeniyle askıya alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title