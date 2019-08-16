İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

16.08.2019 10:43

YKS yerleştirme sonuçları bayramdan önce açıklanmıştı. Buna göre İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne (AUZEF) yerleşen öğrenciler, 16-21 Ağustos 2019 tarihlerinde e-kayıt dönemi başladı. Öğrenciler, e-devlet üzerinden kayıtlarını yapacaklar ve evrak göndermelerine gerek yok. E-kayıt yapabilmek için öğrencinin MEBBİS ve YÖKSİS sisteminde mezuniyet bilgisi bulunması gerekiyor. Sonrasında kayıtlar 19-23 Ağustos tarihleri arasında AKSİS'ten tamamlanacak.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

MEBBİS ve YÖKSİS sisteminde mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların evrak göndermesi gerekiyor. SMS ile evrak talep edilecek öğrenci adaylarının, bu evrakları 19-23 Ağustos arasında iletmesi gerekiyor.

1. T.C. Nüfus Cüzdanı/Pasaport/Mavi Kart Fotokopisi T.C. Nüfus Cüzdanı, geçerlilik süresi devam eden Pasaport veya Mavi Kart fotokopisi

2. Öğrenim Belgesi Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/Öğrenim Durum Belgesi fotokopisinin, adayın mezun olduğu okul ya da noter tarafından "ASLI GİBİDİR" onaylı hali

3.Taahhütname ( Liseden Mezun Olamayan Adaylar İçin)

Bu adayların mezuniyet belgesini 31 Aralık 2019 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar geçici olan kayıtları kesin kayda çevrilecek. Fakat belge ulaşmaz ise kayıtları silinecek.

Evraklarını kargo ile gönderecek adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır. (Kayıt döneminde 100320566 müşteri numarasını kullanarak kargolarınızı PTT Kargo ile indirimli şekilde gönderebilirsiniz.)

• ADAY, KARGO GÖNDEREN ALANINA MUTLAKA AD, SOYAD ve TC KİMLİK NUMARASINI İŞLETMELİDİR.

• Aday tek bir dosyada sadece kendisine ait evrakları göndermelidir.

GÖNDERİM ADRESİ: İstanbul Ünversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bozdoğan Kemer Cad. No:1 Vezneciler/ Fatih/ İSTANBUL