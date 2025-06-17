İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 AUZEF bütünleme sınavı tarihleri, sınav yerleri belli oldu mu?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 AUZEF bütünleme sınavı tarihleri, sınav yerleri belli oldu mu?
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İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 Bahar Dönemi için sınavlara hazırlanan öğrenciler, bütünleme takvimi ve sınav yerleriyle ilgili detayları merak ediyor. AUZEF tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte AUZEF bütünleme sınavı tarihleri ve AUZEF sınav yerleri hakkında bilgi netleşti.

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak sorusu, sınavlara katılacak binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 2025 AUZEF bütünleme sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerine dair önemli detaylar açıklandı. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin bu takvimi dikkatle takip etmesi gerekiyor. Peki, 2025 AUZEF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu mu? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavıyla ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları…

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025 Bahar Dönemi bütünleme sınavı, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar iki gün boyunca Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam üç oturumda gerçekleştirilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav yerleri henüz açıklanmadı ancak sınav merkezi tercihleri 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 AUZEF bütünleme sınavı tarihleri, sınav yerleri belli oldu mu?

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler sınav merkezi tercihini AUZEF Sınav Sistemi olan auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden veya AUZEF Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI KAÇ SORU?

2025 AUZEF bütünleme sınavı tarihleri kapsamında her ders için 20 soru sorulacak ve öğrencilere 30 dakika süre tanınacak. Sınavlar, merkezi sistemle belirlenen yerlerde yüz yüze gerçekleştirilecek ve sınav binalarına cep telefonu veya elektronik cihazla girişe izin verilmeyecek.

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