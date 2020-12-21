İstanbul'un yanı başındaki Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı
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İstanbul'un yanı başındaki Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı

21.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:08

İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kocaeli'nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri, akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kocaeli'nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı. İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kartepe'de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü.

İstanbul'un yanı başındaki Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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