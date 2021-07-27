İstanbul'un göbeğindeki plajda ilginç anlar! Suriyeliler "Allahu Ekber" diye bağırıp denizde eğlendiler
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İstanbul'un göbeğindeki plajda ilginç anlar! Suriyeliler "Allahu Ekber" diye bağırıp denizde eğlendiler

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Menekşe Plajı'nda Suriyeli mültecilerin "Allahu Ekber" diye bağırarak denizde eğlendiği anlar, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Afgan mültecilerin Türkiye'ye doğru ilerlediği iddiaların ardından Suriyelilerin bayram için ülkelerine dönmeleri ve son olarak da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Kentteki yabancılardan 10 kat daha fazla su faturası alacağız" açıklamalarının ardından mültecilerle ilgili başlayan tartışmalar devam ediyor. İstanbul'daki Menekşe Plajı'nda kaydedilen görüntüler ise sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

"ALLAHU EKBER" DİYE BAĞIRIP EĞLENDİLER

Söz konusu görüntülerde, denizdeki çok sayıda Suriyelinin "Allahu Ekber" diyerek eğlendiği görülüyor. Diğer yandan plajın kalabalık olması da dikkat çekti. Plajı dolduranların çoğunun Suriyeliler olduğu öne sürüldü. Ayrıca, videodakilerin gençlerden oluşması da dikkat çeken bir diğer detay olarak yer aldı.

İstanbul'un göbeğindeki plajda ilginç anlar! Suriyeliler 'Allahu Ekber' diye bağırıp denizde eğlendiler
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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İstanbul'un göbeğindeki plajda ilginç anlar! Suriyeliler "Allahu Ekber" diye bağırıp denizde eğlendiler - Haberler
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