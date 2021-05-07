İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada
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İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada Kuruçeşme'de tekerlekli sandalyedeki engelli adam yol ortasında devrildi Yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmazken engelli adamı motosikletli bir genç kaldırdı Kuruçeşme'de tekerlekli sandalye ile yolun...

İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada

Kuruçeşme'de tekerlekli sandalyedeki engelli adam yol ortasında devrildi

Yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmazken engelli adamı motosikletli bir genç kaldırdı

İSTANBUL - Kuruçeşme'de tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli adam, caddenin ortasında devrildi. Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmazken parkta bulunan motosikletli genç, yaşlı adamın yardımına koştu. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, fiziksel engelli bir adam tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmek istedi. Adam o esnada henüz bilinmeyen bir nedenle sandalye ile birlikte cadde üzerinde devrildi.

Engelli adamı kimse umursamadı

Adamın devrildiğini gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Adamı o halde gören motosiklet sürücüsü Buğra Redkan, koşarak geldiği adamı sandalyesi ile birlikte kaldırdı. Ardından adam kendi imkanlarıyla yol kenarına doğru gitti. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada
İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada
İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada
İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada
İstanbul'un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay kamerada
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