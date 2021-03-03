İstanbul'un göbeğinde ilginç olay: Otel girişine tırmanıp megafonla etrafa seslendi

İstanbul Şişli'de psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, çalıştığı otelin giriş kapısına tırmandı. Elindeki megafonla halka seslenen şahıs, insanlara bir harita gösterdi. Olay yerine gelen ekipler sayesinde aşağı indirilen şahıs, emniyete götürüldü. İlginç olay kameraya yansıdı.

Saat 12.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir otelde yıllardır temizlik görevlisi olarak çalışan, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Rüstem Ö., öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çalıştığı otelin girişine çıktı.

ELİNDEKİ HARİTAYI GÖSTERDİ

Megafon alan ve elindeki haritayı etrafa gösteren şahıs, vatandaşlara seslenmeye başladı. Şahsın ilginç bir şekilde megafonla bağırdığını gören çevredeki vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı.

MERDİVENLE YANINA ÇIKTILAR

Şahsın aşağıya inmemesi üzerine otel görevlileri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı aşağıya inmesi için ikna etme çalışmalarına başladı. Şahsın aşağıya inmemesi üzerine polis ekipleri merdiven uzatarak yanına çıktı.

İLGİNÇ OLAY KAMERADA

Yanına ulaşan polis, Rüstem Ö.'yü aşağıya indirdi. Şahıs ardından polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan ilginç olay ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı