: İstanbul Tabip Odası: Hastaların çoğu koronavirüsü evde geçiriyor ama farkında değil

27.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:03

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip koronavirüsle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Saip "Bu hastalık hep kötü seyretmiyor. Hastaların çoğu bu virüsü evde geçiriyor ve biz farkında değiliz" diye konuştu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'nin komşuları; İran, Irak, Gürcistan ve Yunanistan'da görüldü. İran'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 22'ye yükselirken Türkiye de kara sınırlarındaki tedbirleri artırdı, İran'dan Türkiye'ye olan uçuşları durdurdu.

"ÖLÜM ORANI YÜZDE 2-3"

Komşularda görülen vakalardan sonra Türkiye diken üstündeyken İstanbul Tabip Odası'ndan tansiyonu düşürecek bir açıklama geldi. Koronavirüsle ilgili basın toplantısı düzenleyen kuruluş hastalığın virüse yakalananların yüzde 15'inde ağır seyrettiğini söyledi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip'in açıklamaları şu şekilde: "Paniğe kapılmamalıyız. Bu hastalık hep kötü seyretmiyor. Hastaların çoğu bu virüsü evde geçiriyor ve biz farkında değiliz. Şimdiye kadarki gözlemlere göre Covid-19, hastalananların yüzde 85'inde hafif, yüzde 15'inde ağır seyrediyor; ağır seyredenlerin de yüzde 5-7 kadarı yoğun bakım ihtiyacı gerektiriyor ve yüzde2-3'lük, bir ölüm oranı görünüyor. Bizlerin en çok dikkat etmesi gereken konu ise el temizliğidir. İnsanlarla çok yakın temasta bulunmamak ve hasta olan insanlarla aynı ortamlarda bulunmamaya dikkat edilmelidir."

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