Görüntü İstanbul Sultangazi'den! Halk Ekmek önündeki metrelerce kuyruk telefon kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Görüntü İstanbul Sultangazi'den! Halk Ekmek önündeki metrelerce kuyruk telefon kamerasına yansıdı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

İstanbul Sultangazi'de ekmeği 1,25 TL'den satan Halk Ekmek önündeki metrelerce uzunluktaki kuyruğun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Neredeyse hemen her gün İstanbul'un çeşitli ilçelerinden Halk Ekmek kuyruğu görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medyaya düşen son görüntü ise İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaydedildi.

GÖRÜNTÜ CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

İstanbul'da 3,5 TL'yi bulan ekmek fiyatını pahalı bularak soluğu İbb'nin Halk Ekmek büfelerinde alan vatandaşların oluşturduğu metrelerce kuyruk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

MEGAKENTTE BİRÇOK FIRIN EKMEĞİ 3.5 LİRADAN SATIYOR

İstanbul Ticaret Odası kararıyla 230 gram ekmeğin fiyatı geçen ay 2,5 TL yapılmıştı. Ancak ekmeğe zam gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmeğe yine zam geldi. Kentte birçok fırınekmeği 3,5 liraya satmaya başladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL'DA BAZI MARKETLERDE SATIŞ KISITLAMASI

İSTANBUL'DA BAZI MARKETLERDE SATIŞ KISITLAMASI

 İBB'nin minibüsleri taksiye dönüştürme projesine mahkemeden durdurma

İBB'nin minibüsleri taksiye dönüştürme projesine mahkemeden durdurma

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title