İstanbul SARIYER su kesintisi! 23-24 Eylül İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SARIYER su kesintisi! 23-24 Eylül İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sarıyer ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Eylül İstanbul Sarıyer su kesintisi saatleri...

Sarıyer su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

SARIYER SU KESİNTİSİ

İSKİ Sarıyer su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BÜYÜKDERE MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI

Başlama Tarihi: 23.09.2025 12:01:50

Tahmini Bitiş Tarihi: 23.09.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
