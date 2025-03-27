İstanbul SARIYER elektrik kesintisi! 27 Mart Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Sarıyer elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-27 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, BEYAZITLI ÇIKMAZI, ERGENEKON, FETİH ÇIKMAZI, GAYE ÇIKMAZI, HACİB, HAYRAT ÇIKMAZI, KAFKAS, KONUK, MERMERCİ ÇIKMAZI, NURİ PAŞA, VAKIFLAR ÇIKMAZI, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 27/03/2025 09:00:00 - 27/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-27 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ÜSTAY TARABYA EVLERİ sk / YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 27/03/2025 09:00:00 - 27/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-27 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, KAYA, PETUNYA, YALÇIN, ÇAM SAKIZI, ÇAMLIK KORU , ÇAMLIK SİTESİ, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAVDAR, ÇAY sk bölgelerinde 27/03/2025 09:00:00 - 27/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-27 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ATADAN, PAMUK, ÜSTAY TARABYA EVLERİ sk bölgelerinde 27/03/2025 09:00:00 - 27/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-27 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah GÜLBAĞLAR sk bölgelerinde 27/03/2025 10:00:00 - 27/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.