İstanbul SANCAKTEPE su kesintisi! 19-20 Ağustos İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sancaktepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Ağustos İstanbul Sancaktepe su kesintisi saatleri...
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ
İSKİ Sancaktepe su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: AKPINAR MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE DMA VANA ARIZASI
Başlama Tarihi: 19.08.2025 14:21:35
Tahmini Bitiş Tarihi: 19.08.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185