İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi

Haberler.com - Haberler | Güncel

Sosyal medyada elden ele yayılan ve Afgan göçmenlerin İstanbul'da bir sahilde askeri üniformalarla kalabalıklar halinde hareket ettiği iddia edilen görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Türkiye günlerdir İran sınırı üzerinden ülkemize gelen Afgan göçmenlerle ilgili haberleri konuşurken, sosyal medyada bugün paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu.

ÜZERLERİNDEKİ ASKERİ ÜNİFORMALAR DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da çekildiği iddia edilen videoda, çok sayıda yabancı uyruklu kişinin üzerlerinde askeri üniformalarla kalabalık gruplar halinde hareket ettikleri görülüyor. Görüntülerde yer alan yabancı uyruklu kişilerin hangi amaçla bir araya geldikleri tam olarak bilinmezken, yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcı ilgili videoyu hesaplarından paylaşırken, görüntülerle ilgili yorumların da ardı arkası kesilmedi. Yetkililerden görüntülerle ilgili açıklama beklediklerini ifade eden çok sayıda vatandaş, videonun nerede çekildiği ve yabancı uyruklu kişilerin neden askeri üniforma taşıdıklarına ilişkin sorularına yanıt bekliyor.

İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı
Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
Haber Yorumları (4)
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ : Herifin din kardeşleri ya dokunmayın der.
Cevap Yaz 13 32 Yayından Kaldır
MEHMET : Bunların militan olarak Türkiyeye girmediğinin garantisini kimse veremez, toplayıp acil yollasınlar ülkelerine
Cevap Yaz 4 32 Yayından Kaldır
FATİH ÜSKÜDARLI AYVACIOĞLU: İNANIN ŞU GÖRÜNTÜLERİ BİZE MECBUR KILANLAR YARIN BUNLAR ÜLKENİN BAŞINA BELA OLDUGUNDA BUSEFER NE DİYCEKLER MERAK EDİYORUM BİR ŞEY ÜRETEMEYEN ÜLKE GÖÇMENLERDEN DOLAYI AB DEN ALACAGI ÜÇ KURUŞ İÇİN KENDİ ÜLKESİNE KÖTÜLÜK YAPIYOR GELDİĞİMİZ ŞU DURUMA BAKIN AVUSTURYA ALMANYA BİZLE DALGA GEÇİYOR AFGANLARA BAKACAK ÜLKE ONLARIN DİLİNDEN TÜRKİYE ANLAR DİYOR EMEKLİLİK YAŞI 65 OLMUŞ ÜLKEDE BUNLARADA İŞ VERİLİNCE EMEKLİDE OLAMAYACAK BENİM VATANDAŞIM HANİ PARTİLER DİYORYA KARARSIZLARA ULAŞIN GELMEYİN OY YOK
Cevap Yaz 5 47 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Özcan İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin Alişan Ece Erken Fatma Girik İrem Derici
Spor Muslera Can Bartu Fatih Terim Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul sahilinde dikkat çeken olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 13:32:45. #1.15#

title