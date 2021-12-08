Son dakika haberleri! İstanbul polisinden okul çevreleri ve servislerde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinasyonunda Sultanbeyli'de gerçekleştirilen denetime, İlçe Emniyet, Trafik Denetleme ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri ile Yunus timleri de katıldı.

Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

Ekipler okul önlerinde gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

Okul çevrelerindeki umuma açık yerler de kontrol edilirken öğrencilere kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bu arada bir minibüse fazla yolcu almaktan cezai işlem uygulanırken, polis, maskesi olmayan çocuklara maske dağıttı.