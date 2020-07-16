İSTANBUL LGS Türkiye birincilerinden Karabulut: Günde 700-800 soru çözdüm LGS Türkiye birincilerinden Karabulut: Günde 700-800 soru çözdümİSTANBUL, (DHA) ' LGS'de 500 tam puan alan Ahmet Tolga Karabulut, 'Sınavdan çıktıktan sonra yanlış yapmadığını düşündüm çünkü zorlanmadım. Günde 700-800 soru çözüyordum. Neredeyse hiç konu çalışmadım sadece soru çözdüm.

LGS Türkiye birincilerinden Karabulut: Günde 700-800 soru çözdüm

İSTANBUL, (DHA) ' LGS'de 500 tam puan alan Ahmet Tolga Karabulut, 'Sınavdan çıktıktan sonra yanlış yapmadığını düşündüm çünkü zorlanmadım. Günde 700-800 soru çözüyordum. Neredeyse hiç konu çalışmadım sadece soru çözdüm. Bilim insanı olmak istiyorum' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 181 öğrenci 500 tam puan aldı. 181 öğrencinin 23'ünün Bahçeşehir Koleji'nden olduğunu söyleyen Genel Müdür Özlem Dağ, kolejin Nakkaştepe Kampüsü'nde 500 tam puan yapan öğrencilerle bir araya gelerek onları tebrik etti. Ayrıca, Türkiye genelinde birinci olan öğrencilerle de online olarak görüştü.

Özellikle pandemi sürecinde öğrenci ve öğretmenlerin zor başardığını söyleyen Dağ, 'Bu yıl 1 milyon 600 bin öğrenci sınava girdi. Öğrenciler, pandemi sürecinde sınav heyecanı yaşadı. O yüzden tüm öğrencileri, öğretmenleri emekleri için tebrik ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde 500 tam puan yapan öğrenci sayısını 181 olarak açıkladı. Biz çok gururluyuz 181 öğrencinin 23'ü Bahçeşehir Koleji'nden. O yüzden şampiyon olan öğrencilerimizi de tebrik etmek istiyorum. Bu zorlu süreçte hem sakinliklerini korudular, stresi yönettiler hem sınava başarıyla hazırlanabildiler' diye konuştu.

KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRENME MODELİYLE HAZIRLANDILAR

Dağ, 'Öğretmenlerimizi tebrik etmek istiyorum çünkü uzaktan eğitim sürecinde yapay zeka tabanlı digital platformumuz Metodbox'ın içeriğini geliştirerek, sınavları, tekrar testlerini ve etütleri ekleyerek sürece ciddi destek verdiler. Öğrenciler, bu süreçte kişiye özgü öğrenme modeliyle hazırlandı. Kendi öğrenme hızlarıyla ve kendi öğrenme ihtiyaçlarına göre çalışma disiplinlerini oluşturdular. Kişiye özgü öğretim modeli, yapay zeka tabanlı uzaktan eğitim platformu ve sınava tam hazırlık sistemi başarıyı getirdi' ifadelerini kullandı.

?DOKTOR OLMAK İSTİYORUM?

Mutlu olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Kampüsü öğrencisi Aslı Ecem Polater ise, 'Sınavdan çıktığım zaman kötü geçtiğini düşünmüştüm. 1-2 yanlışım olduğundan neredeyse emindim. Sorular zordu, sınavdan önce 500 puan alsam şaşırmayacağımı söylüyordum. Sınavdan sonra kendime bu soruları nasıl doğru yaptım dedim. Pandemi sürecinde çalışmak normalde çalışmaktan daha kolaydı. Çalışabilecek daha çok vaktiniz olduğu için daha çok soru çözüyorsunuz. Böylece sınava hazırım duygunuz artıyor. Konu tekrarı da yaptım ama çok soru çözdüm. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okumak istiyorum ileride hedefim doktor olmak' diye konuştu.

'GURURLU VE HEYECANLIYIM'

Pendik Kampüsü öğrencisi Miray Topaloğlu da, sınav sürecini atlattığı için gururlu olduğunu söyledi. Topaloğlu, 'İyi bir geleceğim olacağı için de sevinçliyim. Tam puan yapmayı bekliyordum çünkü konu eksiğim yoktu. Ama deneme sınavlarında da sürekli 1 yanlış yapıyordum. LGS'ye soru çözerek hazırlandım. Lisede başarılı olmak ilk hedefim, iyi bir arkadaş çevrem de olsun istiyorum. Sonrasında iyi bir üniversitede okumayı hedefliyorum. İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak istiyorum. Meslek seçimi için erken olduğunu düşünüyorum ama matematikle alakalı bir iş yapacağım' dedi.

'GÜNDE 700 SORU ÇÖZÜYORDUM'

Sınavda çok zorlanmadığını belirten Çekmeköy Kampüsü öğrencisi Ahmet Tolga Karabulut ise, 'Sınavdan çıktıktan sonra yanlış yapmadığını düşündüm çünkü zorlanmadım. Sadece matematik biraz zordu. Mutluyum böyle bir sonucu bekliyordum. Pandemiden önce baya hazırlandım. Günde 700-800 soru çözüyordum. Pandemi sürecinin başında biraz zorlandım ancak birkaç hafta sonra eski çalışma tempoma geri döndüm. Neredeyse hiç konu çalışmadım sadece soru çözüyordum, zaten derste dinlediğim yetiyordu. Matematikte ilerleyeceğim, bilim insanı olmayı düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'HEDEFİM MÜHENDİS OLMAK'

Çamlıca Kampüsü öğrencisi Eren Okumuş da, 'Çok mutluyum, heyecanlıyım. Sınavdan ful yapmayı beklemiyordum ama iyi bir sonuç gelir diye düşünüyordum. Tam puan aldığımı görünce çok sevindim. Neredeyse hiç konu tekrarı yapmadım çünkü derslerde yeteri kadar yapıyordum hep soru çözdüm. Pandemin başında biraz afalladım ama online dersler başlayınca eski çalışma düzenime geri döndüm. Lise eğitimim sonrasında Almanya'da mühendislik okumak istiyorum' dedi.

Kaynak: DHA