İstanbul Komedi Festivali'nde geri sayım başladı

Türkiye'nin ilk uluslararası komedi festivali olan İstanbul Komedi Festivali 13 Ekim-03 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Yerli ve yabancı komedyenlerin gösterilerinin yer alacağı festival 7'den 70'e herkese hitap edecek. Festival kapsamında usta oyuncu Ayşen Gruda'da anılacak.

Türkiye'nin ilk uluslararası komedi festivali olan İstanbul Komedi Festivali, şehre bu yıl dördüncü kez kahkahayı getirecek. BKM tarafından festival 13 Ekim - 03 Kasım tarihleri arasında mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi ve en yeni isimlerini ağırlanacak. Söyleşiler, stand-up'lar, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleri ile dolu dolu bir takvime sahip olan festival, bu yıl İstanbul'un dört bir yanında yer alacak. BKM Tiyatro, BKM Küçük Sahne ve BKM Mutfak Çarşı'nın yanı sıra pek çok mekanda kahkahaların havada uçuşacağı festivalde 4 yıldır yer alan BKM klasikleri Çok Güzel Hareketler 2, Güldür Güldür, Güldüy Güldüy Show, Doğu Demirkol ve Ata Demirer Gazinosu'da yer alacak.

Bu yıl takvime dahil olan tiyatro oyunları arasında ise, geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun başrol oyuncuları arasında yer aldığı Don Kişot'um Ben, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun oyunu Bir Baba Hamlet, oyuncuları arasında Mert Fırat'ın da yer aldığı Josef K dikkat çekiyor. Semaver Kumpanya'nın Cimri oyunu ise bu yıl festivalde olacak.

Bu yıl festivalde izlenecek, diğer tiyatro oyunlarından bazıları ise şöyle; Alper Kul; Alper Yine Hamileyim, Gerçek, Alevli Günler, Bülent Bey'in Hikayesi. Bu yıl festivalde ilk kez yer alacak etkinlikler de dikkat çekiyor. Can Yılmaz & Zafer Algöz Burda Olan Burda Kalır, Yasemin Sakallıoğlu Bir Dünya Anım Var, Miray, Lesli Karavil-Lesli ile Stand Up, Tahsin Hasoğlu, At Gözlüğü, Akustik Komedi ve Sedef iybar Danillo Zanna, Kalbe Giden Yol gibi bir çok etkinlikte festivalde yer alacak.

ÇOCUKLAR İÇİN DE FESTİVAL ZAMANI

İstanbul Komedi Festivali 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Pantomim Gösterisi, Jonglörlük Gösterisi, Bülent Çatar'la Haydi Sen de Oyna Gösterisi, Çorap Kukla Atölyesi, Karagöz - Gölge Oyunu ve Kırmızının Hayali ile çocuklar festivalin coşkusunu doyasıya yaşayacak.

AYŞEN GRUDA ANILACAK

Geçtiğimiz yıl İstanbul Komedi Festivali'nde yaptığı "Deli Kadın" adlı gösterisiyle ayakta alkışlanan usta oyuncu Ayşen Gruda, bu yıl festivalin ustalara saygı duruşu olarak ayrılan "daima" bölümünde sevgi ve özlemle anılacak.

