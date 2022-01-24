İstanbul Havalimanı'ndaki kar esareti objektiflere yansıdı - Haberler
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İstanbul Havalimanı'ndaki kar esareti objektiflere yansıdı

İstanbul Havalimanı'ndaki kar esareti objektiflere yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar iptal oldu.

İSTANBUL (İHA) - - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar iptal oldu. Havalimanına giden yollar da kar nedeniyle kapanınca yolcular ve turistler mahsur kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Kar yağışı nedeniyle havalimanına giden yollar da ulaşıma kapandı. İstanbul havalimanından mahsur kalan yolcular ve turistler objektiflere yansıdı.

(İsmail Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

İstanbul Havalimanı'ndaki kar esareti objektiflere yansıdı

İstanbul Havalimanı'ndaki kar esareti objektiflere yansıdı

İstanbul Havalimanı'ndaki kar esareti objektiflere yansıdı

İstanbul Havalimanı'ndaki kar esareti objektiflere yansıdı

İstanbul Havalimanı'ndaki kar esareti objektiflere yansıdı

İstanbul Havalimanı'ndaki kar esareti objektiflere yansıdı

İstanbul Havalimanı'ndaki kar esareti objektiflere yansıdı

İstanbul Havalimanı'ndaki kar esareti objektiflere yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Havalimanı, İstanbul, kar, Yerel, Güncel, Haber

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