İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu
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İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

07.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:10
İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda, iç ve dış hatlar bölümünde güvenlik, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda, iç ve dış hatlar bölümünde güvenlik, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk yaşandı.

Pasaport kontrol noktası önünde bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlenirken, THY'nin tarifeli Guangzhou seferi için havalimanına gelen Çinli yolcular ise özel kıyafet giyerek koronavirüse karşı önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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