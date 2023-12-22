Çin'e Şili kirazı taşıyan gemi Guangzhou Limanı'na ulaştı

GUANGZHOU, 22 Aralık (Xinhua) -- Yaklaşık 4.800 ton Şili kirazı taşıyan bir konteyner gemisi Çarşamba günü gece saatlerinde Çin'in güneyindeki Guangzhou kentine ulaştı.

29 Kasım'da Şili'nin San Antonio limanından yola çıkan gemi Çarşamba günü saat 22.00'de Guangzhou Limanı'nın Nansha liman bölgesine yanaştı.

Gemi, bu yıl "Kiraz Ekspres" hizmeti aracılığıyla Guangzhou Limanı'nın Nansha liman bölgesine gelen ilk gemi oldu. Nansha liman bölgesi 2019 yılında Şili kirazı ithal etmeye başlamıştı.

Sevkiyatçılar, Guangzhou Limanı ve gümrük yetkilileri dahil olmak üzere birden fazla tarafın ortaklaşa sunduğu bu hizmet, daha kısa nakliye süresi ve daha hızlı gümrükleme imkanı sunuyor.

Dünyanın en uzun küresel kargo rotalarından birini geçen taze Şili kirazları Çin'e 20 günden biraz daha uzun bir sürede teslim edilebiliyor.

Guangzhou Limanı'na göre, geçen yıl Çin'e ithal edilen Şili kirazlarının yarısından fazlası bu liman üzerinden taşındı.