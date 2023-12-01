Çin'in Guangzhou Kentindeki Çeltik Tarlalarında İnsansız Çeltik Hasat Makineleri Kullanılıyor
İnsansız çeltik hasat makinelerinin görüntüleriÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da çiftçiler, bereketli hasat elde etmek için Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi tarafından yönlendirilen insansız çeltik hasat makinelerini kullanmaya başladı.
İnsansız çeltik hasat makinelerinin görüntüleri
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da çiftçiler, bereketli hasat elde etmek için Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi tarafından yönlendirilen insansız çeltik hasat makinelerini kullanmaya başladı.(XHTV)