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Çin'in Guangzhou Kentindeki Çeltik Tarlalarında İnsansız Çeltik Hasat Makineleri Kullanılıyor

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İnsansız çeltik hasat makinelerinin görüntüleriÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da çiftçiler, bereketli hasat elde etmek için Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi tarafından yönlendirilen insansız çeltik hasat makinelerini kullanmaya başladı.

İnsansız çeltik hasat makinelerinin görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da çiftçiler, bereketli hasat elde etmek için Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi tarafından yönlendirilen insansız çeltik hasat makinelerini kullanmaya başladı.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Guangzhou Çin Tarım Teknoloji Güncel Haberler

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